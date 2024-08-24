Премьер-министр Марчел Чолаку призвал НАТО «держать Россию подальше от Румынии»

Россию »следует держать как можно дальше от Румынии». С таким призывом к НАТО выступил лидер Социал-демократической партии (СДП) страны, премьер-министр страны Марчел Чолаку.

«Вместе с государствами членами НАТО мы должны держать Россию как можно дальше от Румынии. <...> Поддерживать Украину — означает обеспечить мир Румынии. <…> Поэтому мы продолжим твёрдо поддерживать независимость и суверенитет Украины», — заявил премьер на съезде партии.

Он добавил, что Румыния не планирует открыто вовлекаться в боевые действия и не пойдёт на восстановление обязательной службы. Тем временем в государстве ведётся строительство крупнейшей базы НАТО.

По итогам съезда Чолаку был переизбран лидером партии и выдвинут в президенты.