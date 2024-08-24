Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 19:54

«У меня никогда не было зависимости»: Вдова умершего из-за капельницы казанца обвинила косметолога во лжи

Вдова умершего из-за капельницы казанца обвинила косметолога во лжи

Несколько дней назад стало известно о смерти жителя Казани, которому поставили капельницу с сильными препаратами вместо витаминов. Проводившая процедуру косметолог Эндже Сибагатова заявила, что ранее уже ставила погибшему такую капельницу. Самих супругов женщина назвала бывшими наркоманами и заявила, что они якобы вымогали с неё деньги.

Регина, вдова погибшего Виталия, в ответ обвинила косметолога во лжи и отвергла все обвинения. По словам женщины, Сибагатова — её бывшая клиентка. Вдова выразила надежду, что правоохранительные органы смогут во всём разобраться.

«Она всё врет! Если что, это видео уже приобщено к материалам уголовного дела. У меня никогда не было зависимости, и ничего я у неё не вымогала», — приводит слова жительницы Казани kp.ru.

Косметолог назвала погибшего после её "витаминных" капельниц казанца вымогателем и наркоманом
Косметолог назвала погибшего после её "витаминных" капельниц казанца вымогателем и наркоманом

Напомним, 30-летний житель Казани Виталий умер на второй день после капельницы от похмелья на дому. К нему в гости заскочила профессионал своего дела — витаминная фея и "топовый косметолог" Эндже Сибагатова. Специалист вколола Виталию и его супруге волшебный раствор от отёков и для поднятия иммунитета и уехала, даже не узнав о хронических заболеваниях и аллергиях. На следующий день паре стало плохо, только состояние женщины смогло стабилизироваться, а супруга экстренно пришлось госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти Виталия, но он скончался на второй день после процедуры от внутреннего кровотечения.

Обложка ©

Pixabay / rc-respect

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров