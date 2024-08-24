«У меня никогда не было зависимости»: Вдова умершего из-за капельницы казанца обвинила косметолога во лжи
Вдова умершего из-за капельницы казанца обвинила косметолога во лжи
Несколько дней назад стало известно о смерти жителя Казани, которому поставили капельницу с сильными препаратами вместо витаминов. Проводившая процедуру косметолог Эндже Сибагатова заявила, что ранее уже ставила погибшему такую капельницу. Самих супругов женщина назвала бывшими наркоманами и заявила, что они якобы вымогали с неё деньги.
Регина, вдова погибшего Виталия, в ответ обвинила косметолога во лжи и отвергла все обвинения. По словам женщины, Сибагатова — её бывшая клиентка. Вдова выразила надежду, что правоохранительные органы смогут во всём разобраться.
«Она всё врет! Если что, это видео уже приобщено к материалам уголовного дела. У меня никогда не было зависимости, и ничего я у неё не вымогала», — приводит слова жительницы Казани kp.ru.
Напомним, 30-летний житель Казани Виталий умер на второй день после капельницы от похмелья на дому. К нему в гости заскочила профессионал своего дела — витаминная фея и "топовый косметолог" Эндже Сибагатова. Специалист вколола Виталию и его супруге волшебный раствор от отёков и для поднятия иммунитета и уехала, даже не узнав о хронических заболеваниях и аллергиях. На следующий день паре стало плохо, только состояние женщины смогло стабилизироваться, а супруга экстренно пришлось госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти Виталия, но он скончался на второй день после процедуры от внутреннего кровотечения.
Pixabay / rc-respect