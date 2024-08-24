«Ошеломляет»: Президент Ботсваны бурно отреагировал на найденный алмаз весом в 2492 карата

Президент Ботсваны Мокветси Масиси лично оценил найденный в стране алмаз весом в 2492 карата и разнёсся по мировым СМИ из-за своей реакции. Как пишет Sky News, африканский лидер не ожидал, что драгоценный камень окажется таким тяжёлым, что было заметно на его лице. Это попало на видео.