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24 августа, 13:05

«Ошеломляет»: Президент Ботсваны бурно отреагировал на найденный алмаз весом в 2492 карата

Президент Ботсваны Масиси поразился найденному в стране огромному алмазу

Мокветси Масиси держит в руках огромный алмаз в Ботсване. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BWgovernment

Мокветси Масиси держит в руках огромный алмаз в Ботсване. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BWgovernment

Президент Ботсваны Мокветси Масиси лично оценил найденный в стране алмаз весом в 2492 карата и разнёсся по мировым СМИ из-за своей реакции. Как пишет Sky News, африканский лидер не ожидал, что драгоценный камень окажется таким тяжёлым, что было заметно на его лице. Это попало на видео.

Мокветси Масиси держит в руках огромный алмаз в Ботсване. Видео © Sky News

«Это ошеломляет. Мне повезло увидеть это», — отметил он.

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Напомним, на одном из рудников Ботсваны добыли алмаз весом в 2492 карата — один из крупнейших в истории. Компания, ответственная за находку, не стала раскрывать её стоимость.

Матвей Константинов
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