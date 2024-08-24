«Ошеломляет»: Президент Ботсваны бурно отреагировал на найденный алмаз весом в 2492 карата
Президент Ботсваны Масиси поразился найденному в стране огромному алмазу
Мокветси Масиси держит в руках огромный алмаз в Ботсване. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BWgovernment
Президент Ботсваны Мокветси Масиси лично оценил найденный в стране алмаз весом в 2492 карата и разнёсся по мировым СМИ из-за своей реакции. Как пишет Sky News, африканский лидер не ожидал, что драгоценный камень окажется таким тяжёлым, что было заметно на его лице. Это попало на видео.
Мокветси Масиси держит в руках огромный алмаз в Ботсване. Видео © Sky News
«Это ошеломляет. Мне повезло увидеть это», — отметил он.
Напомним, на одном из рудников Ботсваны добыли алмаз весом в 2492 карата — один из крупнейших в истории. Компания, ответственная за находку, не стала раскрывать её стоимость.