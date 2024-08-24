В Петербурге бывшего ухажёра Бузовой арестовали по делу о мошенничестве
Приморский районный суд арестовал бывшего ухажёра Ольги Бузовой рэпера Радия Лебедева по делу о мошенничестве. В СИЗО он пробудет минимум до 21 октября, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Лебедев на судебном заседании. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лебедеву стражу по 21.10.2024», — говорится в сообщении.
Лебедеву вменяют нарушение части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Официально обвинение ему пока не предъявлялось.
Как ранее сообщал Life.ru, Лебедева заподозрили в обмане футболистки петербургского «Зенита» Лины Якуповой. Она «купила» у него три люксовых автомобиля, но ни одной иномарки так и не получила. Позже бывший возлюбленный Бузовой просил у спортсменки деньги на адвоката и уговорил оформить несколько кредитов. В итоге Якупова потеряла свыше 11,1 миллиона рублей, из которых Лебедев вернул лишь 900 тысяч рублей, а после этого залёг на дно.
Кадр из видео Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга