В Петербурге бывшего ухажёра Бузовой арестовали по делу о мошенничестве

Как ранее сообщал Life.ru, Лебедева заподозрили в обмане футболистки петербургского «Зенита» Лины Якуповой. Она «купила» у него три люксовых автомобиля, но ни одной иномарки так и не получила. Позже бывший возлюбленный Бузовой просил у спортсменки деньги на адвоката и уговорил оформить несколько кредитов. В итоге Якупова потеряла свыше 11,1 миллиона рублей, из которых Лебедев вернул лишь 900 тысяч рублей, а после этого залёг на дно.