Град, сели и подъём воды в реках: В Сочи закрыли пляжи из-за тревожного прогноза погоды
Городские пляжи на набережной Сочи закрыли из-за непогоды
Пляж Сочи в пасмурную погоду. Обложка © Telegram / Сочи Официальный
Пляжи Сочи временно закрыли из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе городской администрации. Мера предпринята для обеспечения безопасности отдыхающих и будет действовать, пока дождь и ветер не отступят.
«Ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-17 метров в секунду... На малых реках и водотоках резкие подъёмы уровней воды... В горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма. На участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.
Все службы города-курорта работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб. Жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или конструкциями, а также воздержаться от похода в горы.
Тем временем жителей Москвы ожидает жара. По словам синоптика Романа Вильфанда, в выходные в столице будет относительная облачность и температура до 29 градусов. В области же столбики термометров могут показывать ещё больше.