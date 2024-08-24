Град, сели и подъём воды в реках: В Сочи закрыли пляжи из-за тревожного прогноза погоды

Пляжи Сочи временно закрыли из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе городской администрации. Мера предпринята для обеспечения безопасности отдыхающих и будет действовать, пока дождь и ветер не отступят.

«Ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-17 метров в секунду... На малых реках и водотоках резкие подъёмы уровней воды... В горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма. На участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Все службы города-курорта работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб. Жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или конструкциями, а также воздержаться от похода в горы.