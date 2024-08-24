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24 августа, 16:14

Российские собаки научились засекать украинские дроны в небе

Майор Дегтярёв: Собаки научились обнаруживать беспилотники в воздухе

Собаки, которые прошли подготовку на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил России имени генерал-майора Г.П. Медведева, научились засекать беспилотники в небе. Об этом в субботу, 24 августа, заявил замначальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярёв.

«[Есть] отработанная методика с учётом опыта специальной военной операции (СВО), это обозначение [лаем] служебной собакой беспилотных летательных аппаратов», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Дегтярёва, на подготовку собаки, как правило, уходит от трёх месяцев до полугода. Дроны засекают немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, а также некоторые охотничьи породы. Они способны улавливать БПЛА по звуку с расстояния до 700 метров.

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Собака не только лучший друг человека, но и прекрасный защитник. Порой четвероногие готовы жертвовать собой, чтобы спасти жизнь людям. Ранее Life.ru рассказывал, как на СВО хвостатые герои выручали солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Никита Осипов
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