Российские собаки научились засекать украинские дроны в небе

Собаки, которые прошли подготовку на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил России имени генерал-майора Г.П. Медведева, научились засекать беспилотники в небе. Об этом в субботу, 24 августа, заявил замначальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярёв.

«[Есть] отработанная методика с учётом опыта специальной военной операции (СВО), это обозначение [лаем] служебной собакой беспилотных летательных аппаратов», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Дегтярёва, на подготовку собаки, как правило, уходит от трёх месяцев до полугода. Дроны засекают немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, а также некоторые охотничьи породы. Они способны улавливать БПЛА по звуку с расстояния до 700 метров.