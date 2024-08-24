Учёные с помощью тока научили гидрогель играть в видеоигру

Учёные из Университета Рединга выявили способность гидрогеля к обучению, заставив его играть в видеоигру. О необычном эксперименте британских специалистов сообщает The Guardian.

В ходе исследования учёные использовали электроактивный полимерный гидрогель, размазанный между пластин с электродами. Потом они били его током, пока тот не научился играть в Pong. Именно так можно описать эксперимент по созданию «умного адаптивного материала», имитирующего живые клетки. Примечательно, что гидрогель не просто научился играть в Pong — его точность со временем улучшилась, он стал чаще попадать ракеткой по мячу, а также удерживать концентрацию при длительных сессиях.

Специалисты подчеркнули, что речи о наличии сознания у гидрогеля, конечно, не идёт. Тем не менее команде исследователей очевидна способность вещества получать опыт и достигать лучших результатов за счёт реакции на электрический импульс. По мнению учёных, их эксперимент может упростить разработку алгоритмов для нейронных сетей.