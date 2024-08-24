Власти Армении на английском поздравили Украину с Днём независимости и захотели крепкой дружбы

Министерство иностранных дел Армении поздравило киевских коллег с Днём независимости Украины, который отмечается в субботу, 24 августа. Соответствующий пост ведомство опубликовало в соцсети X.

В Ереване выразили надежду на укрепление сотрудничества с Незалежной. Примечательно, что послание было написано на английском языке.

«Поздравляем наших коллег и друзей на Украине с Днём Независимости. Мы ценим давние, крепкие связи между нашими народами и надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества между Арменией и Украиной», — заявили в МИД Армении.