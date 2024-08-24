Сегодня Украина отмечает то, что она потеряла, — независимость и суверенитет. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв по случаю Дня независимости Незалежной, который отмечается в стране 24 августа.

«НАТО именно покрывает нарушителей прав и свобод, обеляет преступников в Косове ли, Грузии или на Украине. Которая сегодня гордо отмечает то, что она потеряла, — независимость и суверенитет, положив их на алтарь убийственного карго-культа и стремления в НАТО как гаранта продолжения преступных действий против русских, оппозиции, СМИ и церкви», — написал он в телеграм-канале.

Также сенатор напомнил, что 24 августа в 1949 году вступил в силу Североатлантический договор, образовавший НАТО. Как подчеркнул Косачёв, с того времени члены альянса ведут непрерывные войны, хотя на них не напала ни одна страна. По словам вице-спикера Совфеда, никогда ещё не было столь очевидно доказано, как сейчас на Украине, что нельзя совместить демократию и безопасность со стремлением в НАТО. Альянс не просто не защищает своих граждан, а убивает их самих собственным существованием. Есть зло абсолютное и есть НАТО, резюмировал сенатор.