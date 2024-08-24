Учёные ломают голову, как спасти мир от «бананового апокалипсиса»

Бананы могут скоро исчезнуть из-за заболевания, вызываемого грибком, который приводит к гниению плодов, пишет издание Luve Science (LS). Эксперты ломают голову, как же спасти мир от «бананового апокалипсиса».

По словам специалистов, грибком под названием Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) тропическая раса 4 (TR4) уже заражён популярный сорт бананов «Кавендиш», на который приходится половина мирового производства продукта. Учёные напоминают, что в 1950-е годы сорт «Грос-Мишель» истребил этот грибок с патогеном R1. Как отмечает профессор из Массачусетса Ли-Джун Ма, опасный микроб проникает в растение через корни, блокируя приток воды и питательных веществ к плодам. В итоге растение попросту сгнивает.

В новом исследовании специалисты сравнили 36 разных штаммов Foc и выяснили, что TR4 не произошёл от заболевания, уничтожившего сорт «Грос-Мишель». Выяснилось, что TR4 содержит некие вспомогательные гены, связанные с выработкой оксида азота. Теперь учёные раздумывают, каким способом лучше бороться с патогеном, уничтожающим бананы. Точный механизм грибковой инфекции пока не ясен, но исследования показали, что, если выключить два гена, ответственных за производство оксида азота, это снизит способность микроба вызывать у растений процесс гниения.