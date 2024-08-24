Маск рассказал, как у его друга чуть не отобрали дочь из-за отказа сменить пол
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, как власти США чуть не отобрали дочь у его друга из-за того, что родители отказывали девочке в операции по смене пола. Вопиющий инцидент произошёл в этом году в штате Калифорния.
«У моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь просто потому, что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершить окончательную смену пола», — написал Маск в соцсети Х.
По словам миллиардера, в дом к его другу заявились полицейские, которые хотели отнять ребёнка, однако родителям удалось отговорить силовиков не забирать девочку. В тот же день мужчина вместе с семьёй уехал из Калифорнии.
Ранее Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола детям. Так, он поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего, что в его штате действует запрет на смену пола ребёнку.
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