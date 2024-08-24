Украина зависима от Запада, который воспринимает жителей этой страны как пушечное мясо. Поэтому для Незалежной День независимости, отмечаемый в субботу, 24 августа, — это фейк. Такое мнение выразил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Сегодняшний День независимости Украины — это фейк. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих её народ как «пушечное мясо». Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой «дышит» киевская верхушка», — написал он в телеграм-канале.

Говоря о киевском режиме, Миронов указал, что нелегитимный Зеленский «изрыгает угрозы и оскорбления», которые можно расценивать как «плевки страха и бессильной ненависти». По словам лидера СРЗП, «кровавый временщик» осознаёт, что диктатура нацизма «идёт к закату» и со временем исчезнет благодаря усилиям российских военнослужащих.

При этом Миронов полагает, что в какой-то момент Украина может стать независимой. Однако подлинную независимость, по его мнению, Незалежной может дать лишь Россия.