На Западе раскрыли причину, почему Соединённые Штаты финансируют украинский конфликт. Как написал по этому поводу в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз, Вашингтону просто не хватает населения своей страны для ведения боевых действий, так как в США наблюдается демографический спад.

«Есть причина, по которой США нужны украинцы и все остальные, кто будет достаточно глуп, чтобы умереть, сражаясь за них в империалистических войнах с финансовой выгодой, — Америке просто не хватает людей, которые готовы пойти на смерть», — заявил Боуз.

Он раскрыл данные Министерства обороны Соединённых Штатов, касающиеся людей призывного возраста, которыми сейчас располагает Вашингтон. По словам журналиста, из общего числа этих граждан — более 70% негодны, имеют лишний вес или страдают от каких-либо психических недугов.

В то же время, если посмотреть на официальную статистику рождаемости в стране, которую журналист также прикрепил к своей записи, то можно наблюдать рекордный спад показателей. В отчёте Бюджетного управления американского парламента говорится, что к 2040 году смертность превысит рождаемость.

Кроме того, авторы этого документа утверждают, что без должного притока мигрантов население страны начнёт сокращаться. Специалисты исследовательского центра Pew Research на этом фоне сообщали, что доля американских граждан в возрасте от 30 до 34 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок, оценивается всего в 27%.