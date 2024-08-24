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24 августа, 19:13

В районе Курской АЭС запретили массовые мероприятия и рыболовство

Смирнов: Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища

В акватории водохранилища в Курчатове, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), запретили проводить массовые мероприятия. Об этом вечером в субботу, 24 августа, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В рамках действующего на территории области режима контртеррористической операции (КТО) региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, Смирнов сообщил об ограничении рыболовства, использования маломерных судов, а также водных мотоциклов и других плавательных средств. В прибрежной зоне перестанут работать развлекательные заведения.

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Как сообщал Life.ru, утром 23 августа стало известно о попытке ВСУ дроном-камикадзе атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Беспилотник нейтрализовали силами РЭБ, позднее его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Радиационный фон на территории в норме.

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Telegram / Алексей Смирнов

Никита Осипов
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