В районе Курской АЭС запретили массовые мероприятия и рыболовство

В акватории водохранилища в Курчатове, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), запретили проводить массовые мероприятия. Об этом вечером в субботу, 24 августа, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В рамках действующего на территории области режима контртеррористической операции (КТО) региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, Смирнов сообщил об ограничении рыболовства, использования маломерных судов, а также водных мотоциклов и других плавательных средств. В прибрежной зоне перестанут работать развлекательные заведения.