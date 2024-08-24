Власти Днепропетровской области сообщили, что в регионе «искалечена» инфраструктура

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поражена инфраструктура. Об этом вечером 24 августа в своём телеграм-канале написал глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Искалечена инфраструктура», — заявил украинский чиновник.

При этом он не предоставил информации о типе инфраструктуры и характере повреждений.