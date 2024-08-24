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Регион
24 августа, 18:55

Власти Днепропетровской области сообщили, что в регионе «искалечена» инфраструктура

Глава ОВА Лысак: В Днепропетровской области поражена инфраструктура

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поражена инфраструктура. Об этом вечером 24 августа в своём телеграм-канале написал глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Искалечена инфраструктура», — заявил украинский чиновник.

При этом он не предоставил информации о типе инфраструктуры и характере повреждений.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Ранее Life.ru писал, что в городе Сумы, который расположен на северо-востоке Украины, прогремели три взрыва. Сообщалось, что это произошло на фоне воздушной тревоги.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Алексей Соловьёв
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