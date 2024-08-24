Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги
В городе Сумы, что расположен на северо-востоке Украины, прогремели три взрыва на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".
«В Сумах было слышно три взрыва», — говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, в настоящее время воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Подробности пока не приводятся.
А ранее Life.ru писал, что 21 августа в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Под удар также попали складские помещения. Позже стало известно, что ВС России поразили скопления резервов ВСУ в регионе.
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