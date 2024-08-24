Кокорин забил гол за «Арис» в матче первого тура чемпионата Кипра
Футболист Александр Кокорин. Обложка © Telegram / ФК «Арис» Лимасол
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на матч первого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу первых.
Россиянин играл за свою команду с первых минут игры и отличился в ней на 60-й минуте. После того как футболист удвоил счёт за свою команду, в результате чего он стал 2:0, на 69-й минуте Кокорина заменили.
Стоит отметить, что он выступает за «Арис» с 2022 года. В прошлом году этот клуб впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны.
Напомним, в феврале Life.ru писал, что Кокорин оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Счёт в игре с АЕЛ российский спортсмен открыл уже на 12-й секунде, побив исторический рекорд лиги.