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24 августа, 19:36

Кокорин забил гол за «Арис» в матче первого тура чемпионата Кипра

Футболист Александр Кокорин. Обложка © Telegram / ФК «Арис» Лимасол

Футболист Александр Кокорин. Обложка © Telegram / ФК «Арис» Лимасол

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на матч первого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу первых.

Россиянин играл за свою команду с первых минут игры и отличился в ней на 60-й минуте. После того как футболист удвоил счёт за свою команду, в результате чего он стал 2:0, на 69-й минуте Кокорина заменили.

Стоит отметить, что он выступает за «Арис» с 2022 года. В прошлом году этот клуб впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны.

Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре
Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре

Напомним, в феврале Life.ru писал, что Кокорин оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Счёт в игре с АЕЛ российский спортсмен открыл уже на 12-й секунде, побив исторический рекорд лиги.

Алексей Соловьёв
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