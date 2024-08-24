Кокорин забил гол за «Арис» в матче первого тура чемпионата Кипра

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на матч первого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу первых.

Россиянин играл за свою команду с первых минут игры и отличился в ней на 60-й минуте. После того как футболист удвоил счёт за свою команду, в результате чего он стал 2:0, на 69-й минуте Кокорина заменили.

Стоит отметить, что он выступает за «Арис» с 2022 года. В прошлом году этот клуб впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны.