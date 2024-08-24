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24 августа, 20:02

Пашинян расчитывает на развитие отношений с Украиной

Премьер-министр Армении выразил надежду на укрепление отношений с Украиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. В своём обращении он подчеркнул желание страны продвигать отношения с Незалежной и повысить уровень взаимного сотрудничества.

Политик выразил уверенность, что совместные усилия приведут к устойчивому развитию связей между двумя государствами и откроют новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Текст послания размещён на официальном сайте правительства Армении.

В Армении 71-летний пенсионер швырнул яблоко в Пашиняна
В Армении 71-летний пенсионер швырнул яблоко в Пашиняна

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону вопросы армяно-азербайджанского мирного договора, подтвердив готовность Москвы содействовать в его разработке, а также в делимитации и демаркации границы и разблокировании транспортно-логистических связей. Лидеры обменялись мнениями о текущей ситуации и отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между странами.

Кирилл Сосновских
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