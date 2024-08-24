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24 августа, 20:04

В Москве мужчина перерезал горло женщине на остановке из-за замечания

Прокуратура: В Москве мужчина напал с ножом на женщину из-за замечания

Место преступления. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место преступления. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Вечером, 24 августа, на одной из столичных остановок 45-летний мужчина ударил ножом женщину из-за сделанного ему замечания. Как пишет в своём телеграм-канале московская прокуратура, опубликовавшая фотографии с места преступления, это происшествие случилось около шести часов вечера на территории 1-го Капотненского проезда.

В ведомстве сообщили, что злоумышленник нанёс своей ранее незнакомой жертве не менее двух ударов ножом, в том числе в шею. В результате женщину пришлось госпитализировать, о её состоянии не сообщается.

Мужчину уже задержали, скоро будет решаться вопрос об его заключении под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), расследование которого контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

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Алексей Соловьёв
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