На северо-востоке Москвы мужчина едва не зарезал знакомого в ходе ссоры

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на знакомого. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 августа на улице Декабристов на северо-востоке столицы. Двое знакомых поссорились, а затем один из них достал нож и нанёс не менее трёх ударов по оппоненту. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Против нападавшего завели дело, в ходе допроса он полностью признал свою вину.