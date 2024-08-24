На северо-востоке Москвы мужчина едва не зарезал знакомого в ходе ссоры
СК: В Москве задержан мужчина, несколько раз ударивший знакомого ножом
В Москве задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на знакомого. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России.
Кадры нападения на мужчину на северо-востоке Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 августа на улице Декабристов на северо-востоке столицы. Двое знакомых поссорились, а затем один из них достал нож и нанёс не менее трёх ударов по оппоненту. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Против нападавшего завели дело, в ходе допроса он полностью признал свою вину.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении СК.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Одинцово американец зарезал 30-летнюю возлюбленную. В ходе перепалки мужчина нанёс девушке восемь ножевых ранений, а после пустился в бега. Злоумышленника удалось задержать в Турции, его уже заочно арестовали.
Кадр из видео Telegram / Столичный СК