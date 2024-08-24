«Неужели прошлое нас ничему не научило?»: Столтенберга отчитали за слова о поддержке Украины

Экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Германия является «лидером» поддержки киевского режима. В связи с этим немецкий предприниматель предположил в социальной сети Х, что за всё время Берлин так ничему и не научился.