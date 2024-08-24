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24 августа, 20:40

«Неужели прошлое нас ничему не научило?»: Столтенберга отчитали за слова о поддержке Украины

Бизнесмен Дотком осудил слова Столтенберга о поддержке Киева со стороны Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Германия является «лидером» поддержки киевского режима. В связи с этим немецкий предприниматель предположил в социальной сети Х, что за всё время Берлин так ничему и не научился.

«Германия якобы демонстрирует своё лидерство и является крупнейшим европейским сторонником Украины. Какой позор — Германия поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Неужели прошлое нас ничему не научило?» — написал Дотком.

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В июле Столтенберг заявлял, что миссия НАТО по координации помощи Украине начнёт работу в сентябре. По его словам, командование будет находиться в Германии.

Алексей Соловьёв
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