Полиция Франции задержала подозреваемого в поджоге синагоги на юге страны
На юге Франции в департаменте Эро задержан подозреваемый в поджоге синагоги. Важную информацию об операции предоставил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X.
По его словам, «подозреваемый виновник преступного поджога синагоги был задержан». Министр также выразил благодарность правоохранительным органам за успешное выполнение операции.
По данным телеканала BFMTV, подозреваемый был арестован в городе Ним. Во время операции он получил несколько пулевых ранений, но угрозы его жизни нет, поскольку ему уже оказана медицинская помощь.
Напомним, что на юге Франции, в коммуне Ла Гранд-Мотт, произошёл взрыв у синагоги, вызванный поджогом двух автомобилей. В одном из авто находился газовый баллон, что привело к взрыву. Один полицейский получил ранения, в настоящее время на месте работают сапёры и правоохранительные органы. По видеозаписям с камер наблюдения был замечен подозрительный человек, который вскоре скрылся.
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