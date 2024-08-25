Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 02:11

Полиция Франции задержала подозреваемого в поджоге синагоги на юге страны

На юге Франции в департаменте Эро задержан подозреваемый в поджоге синагоги. Важную информацию об операции предоставил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X.

По его словам, «подозреваемый виновник преступного поджога синагоги был задержан». Министр также выразил благодарность правоохранительным органам за успешное выполнение операции.

По данным телеканала BFMTV, подозреваемый был арестован в городе Ним. Во время операции он получил несколько пулевых ранений, но угрозы его жизни нет, поскольку ему уже оказана медицинская помощь.

«Вот вам реклама первой поправки»: Маск иронично прокомментировал арест Дурова
«Вот вам реклама первой поправки»: Маск иронично прокомментировал арест Дурова

Напомним, что на юге Франции, в коммуне Ла Гранд-Мотт, произошёл взрыв у синагоги, вызванный поджогом двух автомобилей. В одном из авто находился газовый баллон, что привело к взрыву. Один полицейский получил ранения, в настоящее время на месте работают сапёры и правоохранительные органы. По видеозаписям с камер наблюдения был замечен подозрительный человек, который вскоре скрылся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров