Полиция Франции задержала подозреваемого в поджоге синагоги на юге страны

На юге Франции в департаменте Эро задержан подозреваемый в поджоге синагоги. Важную информацию об операции предоставил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X.

По его словам, «подозреваемый виновник преступного поджога синагоги был задержан». Министр также выразил благодарность правоохранительным органам за успешное выполнение операции.

По данным телеканала BFMTV, подозреваемый был арестован в городе Ним. Во время операции он получил несколько пулевых ранений, но угрозы его жизни нет, поскольку ему уже оказана медицинская помощь.