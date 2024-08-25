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25 августа, 07:29

«Испугался и плакал»: До начала СВО Зеленский оступился и просил прощения у Кадырова, заявил Алаудинов

Алаудинов: Зеленский в слезах извинялся перед Рамзаном Кадыровым

Владимир Зеленский и Рамзан Кадыров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, Telegram / Kadyrov_95

Владимир Зеленский и Рамзан Кадыров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, Telegram / Kadyrov_95

Владимир Зеленский ещё до начала спецоперации на Украине извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он не стал раскрывать причины, лишь отметив, что ещё тогда будущий главарь киевского режима «очень сильно испугался и плакал», и для решения проблемы пришлось привлекать знакомого Алаудинова.

«Ты <...> отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, «Квартал-95». Это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

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Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине. По словам главы Чечни, это — «маразм», который даже «шайтан не может придумать». Он призвал уничтожать причастных к гонениям на религию в Незалежной.

Матвей Константинов
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