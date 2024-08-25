«Испугался и плакал»: До начала СВО Зеленский оступился и просил прощения у Кадырова, заявил Алаудинов

Владимир Зеленский ещё до начала спецоперации на Украине извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он не стал раскрывать причины, лишь отметив, что ещё тогда будущий главарь киевского режима «очень сильно испугался и плакал», и для решения проблемы пришлось привлекать знакомого Алаудинова.

«Ты <...> отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, «Квартал-95». Это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.