В подконтрольной ВСУ части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и завод. Об этом сообщает в соцсетях глава подчинённой Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

«Взрывы на объекте критической инфраструктуры и на заводе», — приводится в сообщении.

Количество повреждённых объектов и их местоположение не уточняются.