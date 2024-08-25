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25 августа, 07:44

В подконтрольной ВСУ части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и завод. Об этом сообщает в соцсетях глава подчинённой Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

«Взрывы на объекте критической инфраструктуры и на заводе», приводится в сообщении.

Количество повреждённых объектов и их местоположение не уточняются.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Ранее Life.ru писал, что в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Как следует из данных, опубликованных на странице украинского командования в социальных сетях, речь идёт об объекте, который находится в посёлке Краснополье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Bailey

Мария Любицкая
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