В подконтрольной ВСУ части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и завод. Об этом сообщает в соцсетях глава подчинённой Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.
«Взрывы на объекте критической инфраструктуры и на заводе», — приводится в сообщении.
Количество повреждённых объектов и их местоположение не уточняются.
Ранее Life.ru писал, что в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Как следует из данных, опубликованных на странице украинского командования в социальных сетях, речь идёт об объекте, который находится в посёлке Краснополье.
Shutterstock / FOTODOM / David Bailey