Российские байдарочницы стали чемпионками мира на дистанции 200 метров

Россиянки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова выиграли чемпионат мира в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 метров. Их результат — 37,326 секунды.

Второе место заняли Тереза Портела и Франциска Лая из Португалии (37,420), третье — белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук (37,667). Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.