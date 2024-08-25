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25 августа, 09:09

Российские байдарочницы стали чемпионками мира на дистанции 200 метров

Россиянки Черниговская и Долгова выиграли ЧМ в соревнованиях байдарок‑двоек

Светлана Черниговская, Анастасия Долгова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © stv92.ru

Светлана Черниговская, Анастасия Долгова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © stv92.ru

Россиянки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова выиграли чемпионат мира в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 метров. Их результат — 37,326 секунды.

Второе место заняли Тереза Портела и Франциска Лая из Португалии (37,420), третье — белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук (37,667). Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что российские каноисты Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли чемпионат мира в двойках на дистанции 1000 метров. Спортсмены показали результат 3 минуты 41,51 секунды.

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Наталья Демьянова
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