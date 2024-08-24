Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:59

Российские каноисты выиграли чемпионат мира

Каноисты Петров и Дмитриев выиграли чемпионат мира в двойках на дистанции 1000 м

Захар Петров. Обложка © ТАСС / Zuma

Захар Петров. Обложка © ТАСС / Zuma

Россияне Захар Петров и Иван Дмитриев стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров. Они показали результат 3 минуты 41,51 секунды.

Второе место заняли Адольф Балаж и Даниэль Фееш из Венгрии (3.42,12), третье — украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,433). Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

"Глаза в пол": Российский атлет описал напряжённые встречи с украинцами на Олимпиаде
"Глаза в пол": Российский атлет описал напряжённые встречи с украинцами на Олимпиаде

На недавних Олимпийских играх в Париже Петров в паре с Алексеем Коровашковым занял четвёртое место на дистанции 500 метров. В личном зачёте он также финишировал в шаге от медали.

Никита Никонов
  • Новости
  • Гребля
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров