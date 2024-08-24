Российские каноисты выиграли чемпионат мира

Россияне Захар Петров и Иван Дмитриев стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров. Они показали результат 3 минуты 41,51 секунды.

Второе место заняли Адольф Балаж и Даниэль Фееш из Венгрии (3.42,12), третье — украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,433). Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.