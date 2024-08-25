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25 августа, 09:34

Российские каноисты Коровашков и Шляпникова выиграли микст-соревнования на ЧМ

Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак,© kayak-canoe.ru

Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак,© kayak-canoe.ru

Россияне Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова выиграли чемпионат мира по гребле в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции в 500 метров. Спортсмены финишировали за 1 минуту 47,898 секунды.

А другой наш соотечественник — Захар Петров — лишился медали в категории каноэ-одиночек на 500 метров, перевернувшись прямо у финиша. Он занимал второе место, но по итогу был указан как не финишировавший.

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Ранее россияне Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли ЧМ в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции в тысячу метров. Они финишировали за 3 минуты 41,51 секунды.

Матвей Константинов
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