Российские каноисты Коровашков и Шляпникова выиграли микст-соревнования на ЧМ
Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак,© kayak-canoe.ru
Россияне Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова выиграли чемпионат мира по гребле в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции в 500 метров. Спортсмены финишировали за 1 минуту 47,898 секунды.
А другой наш соотечественник — Захар Петров — лишился медали в категории каноэ-одиночек на 500 метров, перевернувшись прямо у финиша. Он занимал второе место, но по итогу был указан как не финишировавший.
Ранее россияне Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли ЧМ в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции в тысячу метров. Они финишировали за 3 минуты 41,51 секунды.