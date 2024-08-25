В Магаданской области в ходе конфликта застрелили двух человек

В посёлке Усть-Омчуг Магаданской области застрелили двух жителей Алтайского края. По данным СК, трагедия произошла накануне утром в результате конфликта между двумя компаниями.

Задержание подозреваемых в убийстве жителей Алтайского края в Магаданской области. Видео © Telegram / СУ СК России по Магаданской области

«Возле дома двое жителей Алтайского края получили огнестрельные ранения. Один из потерпевших скончался в результате трёх выстрелов в туловище и шею в автомобиле скорой помощи. Смерть второго потерпевшего наступила в больнице от огнестрельного ранения передней брюшной стенки на следующее утро», — отметили в ведомстве.

Преступники скрылись с места, однако вскоре их задержали. Выяснилось, что стрелявшие уже привлекались к уголовной ответственности. У них изъяли два огнестрельных оружия, около полусотни патронов и деньги.