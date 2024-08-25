Выбросивший жену и дочь из окна москвич семь лет работал в Центробанке
Вскрылась личность обезумевшего москвича, выбросившего из окна 16-го этажа собственных жену и дочь. По данным SHOT, им является Александр Липатов. Мужчина семь лет работал в Центробанке, пока в мае 2024 года не ушёл на другое место. Ранее экс-сотрудник ЦБ проживал в Барнауле.
Александр Липатов. Фото © SHOT
Напомним, в Москве мужчина выбросил из окна квартиры на 16-м этаже собственных жену и дочь. Оба погибли. Мужчину уже задержали и госпитализировали. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из злополучной квартиры, где 39-летний неадекват устроил ужасный бардак. И Александр, и его супруга могли быть под наркотиками.