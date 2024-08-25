Выбросивший жену и дочь из окна москвич семь лет работал в Центробанке

Вскрылась личность обезумевшего москвича, выбросившего из окна 16-го этажа собственных жену и дочь. По данным SHOT, им является Александр Липатов. Мужчина семь лет работал в Центробанке, пока в мае 2024 года не ушёл на другое место. Ранее экс-сотрудник ЦБ проживал в Барнауле.