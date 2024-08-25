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25 августа, 10:06
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Выбросивший жену и дочь из окна москвич семь лет работал в Центробанке

Вскрылась личность обезумевшего москвича, выбросившего из окна 16-го этажа собственных жену и дочь. По данным SHOT, им является Александр Липатов. Мужчина семь лет работал в Центробанке, пока в мае 2024 года не ушёл на другое место. Ранее экс-сотрудник ЦБ проживал в Барнауле.

Александр Липатов. Фото © SHOT

Александр Липатов. Фото © SHOT

Напомним, в Москве мужчина выбросил из окна квартиры на 16-м этаже собственных жену и дочь. Оба погибли. Мужчину уже задержали и госпитализировали. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из злополучной квартиры, где 39-летний неадекват устроил ужасный бардак. И Александр, и его супруга могли быть под наркотиками.

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Матвей Константинов
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