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25 августа, 10:16

Киев ведёт эвакуацию из Николаевской и подконтрольных ему частей Херсонской областей

Подполье: Киев уже неделю ведёт эвакуацию из Херсонской и Николаевской областей

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут эвакуацию из Николаевской и подконтрольных Киеву территорий Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населённых пунктов Николаевский и Херсонской областей. Также замечено большое количество иностранных военных», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Как считает Лебедев, после эвакуации местного населения жилые дома ВСУ будут использовать в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в ДНР. На данном участке фронта ВСУ лишились значительной части логистических путей. В связи с этим у Киева попросту нет возможности перебросить сюда дополнительные силы.

Российские бойцы зажали ВСУ в полукольцо в Новогродовке ДНР
Российские бойцы зажали ВСУ в полукольцо в Новогродовке ДНР
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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