Киев ведёт эвакуацию из Николаевской и подконтрольных ему частей Херсонской областей
Подполье: Киев уже неделю ведёт эвакуацию из Херсонской и Николаевской областей
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут эвакуацию из Николаевской и подконтрольных Киеву территорий Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населённых пунктов Николаевский и Херсонской областей. Также замечено большое количество иностранных военных», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».
Как считает Лебедев, после эвакуации местного населения жилые дома ВСУ будут использовать в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в ДНР. На данном участке фронта ВСУ лишились значительной части логистических путей. В связи с этим у Киева попросту нет возможности перебросить сюда дополнительные силы.
Telegram / V_Zelenskiy_official