Киев ведёт эвакуацию из Николаевской и подконтрольных ему частей Херсонской областей

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут эвакуацию из Николаевской и подконтрольных Киеву территорий Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населённых пунктов Николаевский и Херсонской областей. Также замечено большое количество иностранных военных», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Как считает Лебедев, после эвакуации местного населения жилые дома ВСУ будут использовать в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации.