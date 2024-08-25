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25 августа, 11:28

Путин вечером заслушал доклады командиров из районов, граничащих с Украиной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздним вечером 24 августа заслушал доклады командиров подразделений, действующих в граничащих с Украиной районах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Доклады представили командиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 56-го десантно-штурмового полка и 51-го парашютно-десантного полка. Глава государства узнал об обстановке на линии соприкосновения и предложениях командования группировок по развитию ситуации.

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Напомним, также 24 августа Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск. Она прошла на одном из командных пунктов Минобороны. Доклады представили начальник Генштаба Валерий Герасимов и начальник оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Матвей Константинов
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