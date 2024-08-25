Путин вечером заслушал доклады командиров из районов, граничащих с Украиной

Президент России Владимир Путин поздним вечером 24 августа заслушал доклады командиров подразделений, действующих в граничащих с Украиной районах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Доклады представили командиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 56-го десантно-штурмового полка и 51-го парашютно-десантного полка. Глава государства узнал об обстановке на линии соприкосновения и предложениях командования группировок по развитию ситуации.