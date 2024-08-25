Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После получения данных разведки по противнику применили авиационные средства поражения.
Работа Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показывало видео удара Су-34 по живой силе и технике ВСУ в Курской области. Для этого использовались планирующие авиабомбы.
Telegram / Минобороны России