Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После получения данных разведки по противнику применили авиационные средства поражения.

Работа Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — говорится в сообщении.