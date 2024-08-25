Reuters заявило о ранении двух и пропаже одного своего журналиста в Краматорске
Двое журналистов Reuters ранены и один пропал в Краматорске Донецкой Народной Республики, подконтрольном ВСУ. Об этом говорится в заявлении агентства. Утверждается, что они пострадали при "предполагаемом ракетном ударе" 24 августа.
«Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи. Связь с другими тремя коллегами установлена», — говорится в публикации.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против журналиста телеканала CNN Ника Уолша и двух его украинских коллег. Они незаконно пересекли границу России в Курской области, когда ВСУ атаковали регион.
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