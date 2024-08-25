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25 августа, 13:00

Стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ РФ

РИАН: Российские десантники с БПЛА патрулируют побережье у Одессы и Очакова

Разведывательные дроны ВДВ России патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова для недопущения возможных провокаций со стороны ВСУ на Кинбурнской косе. Об этом пишет РИА «Новости».

Кинбурнская коса находится в северо-западной части Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Херсонской области, а западная — в Николаевской области Украины. Как уточнил один из десантников из группировки войск «Днепр», за обстановкой в настоящее время наблюдают БПЛА Supercam S350.

«[Дрон может патрулировать территорию] в среднем два-два с половиной часа. [Дальность действия зависит] от оператора, прямо с хорошей картинкой с хорошей связью — примерно 70 километров», — приводит агентство слова военного.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют предпринять попытку высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы, расположенные в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, операция может начаться как со стороны Чёрного моря, так и через Днепро-Бугский лиман.

Российские дроны не дали украинской ДРГ перейти на левый берег Днепра
Российские дроны не дали украинской ДРГ перейти на левый берег Днепра
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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