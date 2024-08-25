Адвокат объяснила, как суд решает, с кем из родителей после развода останутся дети

В процессе развода супруги могут прийти к соглашению о том, с кем из них останутся жить несовершеннолетние дети. Разумеется, при этом следует учитывать мнение каждого ребёнка. Однако далеко не всегда семейным парам удаётся разойтись мирно. Так или иначе, окончательное решение остаётся за судом.

Как суд решает, с кем из родителей после развода останутся жить дети, объяснила адвокат Анастасия Матинова. Она рассказала «Газете.ru», что к судебному процессу будут привлечены органы опеки и попечительства. При этом судья будет обязан заслушать мнение ребёнка, которому исполнилось десять лет, но это не станет определяющим фактором.

Кроме того, суд должен будет учесть аргументы матери и отца и принять к сведению мнение представителя органов опеки и попечительства. А в некоторых случаях придётся разбираться, не оказывается ли давление на ребёнка. Например, если судья заподозрит, что один родитель настраивает детей против другого, то потребуется психологическая экспертиза.

«Результат обследования поможет ответить на вопросы, является ли мнение ребёнка его собственным решением или следствием влияния доминантного родителя, выяснить действительные детско-родительские отношения и есть ли факторы опасности при общении с кем-либо из родителей», — объяснила юрист.