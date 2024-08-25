Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 14:01

В Приморском крае перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали две женщины

Автобус, который перевернулся в Приморье. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

Автобус, который перевернулся в Приморье. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

В Приморском крае перевернулся микроавтобус с туристами, который направлялся в бухту Ежовая под Находкой. По данным регионального управления МВД, в результате случившегося пострадали две женщины.

Автобус перевернулся в Приморье. Видео © Telegram / NewsVLru / Svodka25 l Новости Приморья

Местные СМИ уточнили, что в автобусе были туристы из Владивостока. В соцсетях появилось видео, на котором транспортное средство зависло на трёх колёсах над промоиной, попыталось выехать и опрокинулось на бок, а потом на крышу. Примечательно, что по этой дороге в основном могут проехать лишь внедорожники, однако Ежовая достаточно популярна среди отдыхающих.

Автобус, который перевернулся в Приморье. Фото © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

Автобус, который перевернулся в Приморье. Фото © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

«Участники самостоятельно покинули место происшествия без вызова инспекторов ДПС. В дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД по городу Находка поступило сообщение об обращении в медучреждение Владивостока двух женщин, получивших травмы», — отметили правоохранители в беседе с РИА «Новости».

Автобус, который перевернулся в Приморье. Фото © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

Автобус, который перевернулся в Приморье. Фото © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

Ранее в Новосибирской области автобус съехал в кювет. В результате происшествия не менее десяти человек пострадали.

В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб человек
В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб человек
Никита Осипов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров