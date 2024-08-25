В Приморском крае перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали две женщины

В Приморском крае перевернулся микроавтобус с туристами, который направлялся в бухту Ежовая под Находкой. По данным регионального управления МВД, в результате случившегося пострадали две женщины.

Автобус перевернулся в Приморье. Видео © Telegram / NewsVLru / Svodka25 l Новости Приморья

Местные СМИ уточнили, что в автобусе были туристы из Владивостока. В соцсетях появилось видео, на котором транспортное средство зависло на трёх колёсах над промоиной, попыталось выехать и опрокинулось на бок, а потом на крышу. Примечательно, что по этой дороге в основном могут проехать лишь внедорожники, однако Ежовая достаточно популярна среди отдыхающих.

Автобус, который перевернулся в Приморье. Фото © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья

«Участники самостоятельно покинули место происшествия без вызова инспекторов ДПС. В дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД по городу Находка поступило сообщение об обращении в медучреждение Владивостока двух женщин, получивших травмы», — отметили правоохранители в беседе с РИА «Новости».

Автобус, который перевернулся в Приморье. Фото © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья