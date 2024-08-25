«Вышли отсюда!»: Охранник кафе в Сочи плеснул кофе в посетителей, не вытерпев громких посиделок
В Сочи полиция проверяет данные о нападении сотрудника кафе на посетительниц
Полиция Сочи проводит проверку по факту нападения сотрудника кафе на посетительниц. Об этом журналистам рассказали пресс-службе кубанского главка МВД.
Конфликт в одном из кафе Сочи. Видео © Telegram / «ЧП Сочи»
«Материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины», — сказал собеседник РИА «Новости».
В социальных сетях пишут, что инцидент произошёл утром 25 августа в пиццерии в Ривьерском переулке. По словам автора громкого видео, она с компанией отдыхала за столом, когда один из сотрудников «без видимой причины» плеснул ей в лице содержимое стакана кофе, после чего «поднял руку» и начал осыпать её угрозами.
Однако вскоре появилась версия самих сотрудников заведения. По их словам, с самого утра компания вела себя вызывающе, была очень пьяна и, более того, «посылала персонал налево и направо». К слову, обе стороны запечатлели всё на видео.
«Встали! Вышли отсюда! Это охрана. Не хотите по-нормальному, будет так», — кричал сотрудник кафе.
«Он будет издеваться надо мной? Куда снимаешь? Оступись! Себя сними!», — кричала женщина перед конфликтом, завидев перед собой камеру.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево пьяный пассажир устроил драку с охранником, сломав ему нос. По словам очевидцев, мужчина, будучи сильно подвыпившим, попытался подняться на борт воздушного судна, но его не пустили. Тогда буян надумал решить вопрос силой.
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