При обстреле посёлка Зайцево в ДНР один мирный житель погиб, ещё трое ранены
В результате обстрела ВСУ посёлка Зайцево в ДНР погиб один мирный житель, ещё трое пострадали. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооружённой агрессии в посёлке Зайцево ранены трое мирных жителей Горловки... В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее Life.ru сообщал об атаке дрона ВСУ по пожарной машине в Горловке. Пострадали четыре человека.
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