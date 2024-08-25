При обстреле посёлка Зайцево в ДНР один мирный житель погиб, ещё трое ранены

В результате обстрела ВСУ посёлка Зайцево в ДНР погиб один мирный житель, ещё трое пострадали. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в посёлке Зайцево ранены трое мирных жителей Горловки... В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин», — написал мэр в своем Telegram-канале.