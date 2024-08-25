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25 августа, 14:08

При обстреле посёлка Зайцево в ДНР один мирный житель погиб, ещё трое ранены

В результате обстрела ВСУ посёлка Зайцево в ДНР погиб один мирный житель, ещё трое пострадали. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в посёлке Зайцево ранены трое мирных жителей Горловки... В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин», — написал мэр в своем Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА ВСУ по Горловке погиб сотрудник госпредприятия
В результате атаки БПЛА ВСУ по Горловке погиб сотрудник госпредприятия

Ранее Life.ru сообщал об атаке дрона ВСУ по пожарной машине в Горловке. Пострадали четыре человека.

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Telegram / Міністерство оборони України

Мария Любицкая
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