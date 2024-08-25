Российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы десятки украинских военных, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около 40», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Как уточнил коллега Лебедева, удар пришёлся по улице Полевой в Харькове.