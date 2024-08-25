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25 августа, 15:03

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове, ликвидированы десятки бойцов

Подполье: ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове

Российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы десятки украинских военных, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около 40», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Как уточнил коллега Лебедева, удар пришёлся по улице Полевой в Харькове.

Ранее Лебедев сообщал, что Киев ведёт эвакуацию из Николаевской и подконтрольных ему частей Херсонской областей. Как считает подпольщик, ВСУ будут использовать жилые дома в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации.

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников
Обложка ©

Shutterdtock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK

Наталья Демьянова
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