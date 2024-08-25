ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове, ликвидированы десятки бойцов
Подполье: ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове
Российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы десятки украинских военных, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около 40», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».
Как уточнил коллега Лебедева, удар пришёлся по улице Полевой в Харькове.
Ранее Лебедев сообщал, что Киев ведёт эвакуацию из Николаевской и подконтрольных ему частей Херсонской областей. Как считает подпольщик, ВСУ будут использовать жилые дома в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации.
Shutterdtock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK