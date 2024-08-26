Шторм-новости: Вагнеровцы уничтожили группу ВСУ в Курской области, удар по гостинице с наёмниками, ситуация на 26 августа ВСУ убили ударом ракеты пятерых и ранили 12 жителей Белгородской области, среди них есть дети, на аэродромах Ивано-Франковска заметили F-16, у хунты в августе заканчиваются «Абрамсы» — подробнее на Life.ru. 25 августа, 21:11 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 26 августа

В Курской области у границы наблюдается временное затишье. Манёвренная война постепенно переходит в позиционную. Противник для связи и наблюдения разворачивает камеры и антенны на ключевых высотах. Их уничтожают наши операторы БПЛА. Украинские силы пытаются бороться с воздушной угрозой с помощью зенитных ракетных комплексов, но ВС РФ достают и их. С помощью ракеты «Искандер» наши бойцы уничтожили комплекс «Бук-М1» в посёлке Гриценково Сумской области.

Кадры сгоревшей натовской БМП Bradley после атаки российского FPV-дрона. Видео © Telegram / Colonelcassad

На земле украинским оккупантам не дают покоя бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». В Сети появились фото колонны ВСУ, уничтоженной ими под Курском. Среди сгоревших машин есть и западная техника. Тела убитых украинских солдат с мест боёв никто не забирает — Киеву они не нужны. Свою «функцию», по мнению украинской власти, они уже выполнили.

Некоторые источники утверждают, что наступление ВСУ в Курской области является отвлекающим манёвром. Telegram-канал «Zаписки Vетерана» пишет: «Даже несмотря на столь амбициозные планы военно-политического командования ВСУ в Курской области, многие военные аналитики сходятся во мнении, что это не основной удар ВСУ. Большинство считает, что Курская область, как и активизация боевых действий в других приграничных регионах РФ и Украины, — это лишь отвлекающий манёвр от основного удара, который может быть нанесён совершенно на другом участке фронта. В отличие от прошлогоднего контрнаступления, ВСУ теперь будут активно применять авиацию НАТО». Среди обсуждаемых версий для другого удара — Крым и Запорожье.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 26 августа

На Покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) Армия России установила контроль ещё над двумя населёнными пунктами — Красным Яром и Крутым Яром. Наши войска приближаются к Мирнограду. Городские бои в Новогродовке не затягиваются, ВС РФ уже контролируют центр города. Кроме того, Новогродовка уже находится в полуокружении наших сил. На Угледарском направлении продолжается тяжёлое наступление российских войск. Враг контролирует высоты, что даёт ему преимущество. Несмотря на это обстоятельство, наши бойцы заняли южную часть Константиновки и установили там флаг России.

Всё, что осталось от гостиницы «Сапфир» в Краматорске в зоне СВО, где находились наёмники и солдаты ВСУ. Видео © Telegram / Colonelcassad

Тем временем у ВСУ в Донбассе осталось около десяти танков «Абрамс». Последние танки украинцы стремятся покрыть максимальным количеством брони, но это вряд ли спасёт от российских операторов дронов. На их счету уже не один десяток сожжённой американской техники.

ВС РФ нанесли удар по гостинице с иностранными наёмниками в Донецкой области. В тёмное время суток ВС РФ запустили тактическую ракету по гостинице «Сапфир» в Краматорске. Там останавливались солдаты ВСУ и их иностранные инструкторы. В результате здание получило серьёзные повреждения. Ранение граждан США и Великобритании подтвердили украинские органы военной администрации Донецкой области. Однако они назвали их «журналистами».

Белгородская область, 26 августа

В результате украинского ракетного удара в Белгородской области 12 человек получили ранения, пять погибли. Среди раненых есть дети. Ракитное получило серьёзные повреждения, в населённом пункте частично разрушены десятки домов и объектов инфраструктуры. Сожжено много машин. Судя по всему, враг использовал для удара РСЗО, накрывающую большую площадь. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы Белгородчины.

Ивано-Франковская область, 26 августа

Telegram-канал «Воевода вещает» при анализе фото из открытых источников смог установить местоположение переданных Украине американских истребителей F-16. Украинцы расположили самолёты в старых советских бетонных укрытиях в Ивано-Франковской области рядом со столицей региона. Подобные строения могут защитить истребители от ударов БПЛА, но не от точного попадания крылатой или баллистической ракеты.

Авторы Кирилл Золотарев