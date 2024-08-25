Юморист Бандурин рассказал о своём состоянии после сообщений о госпитализации

61-летний актёр и юморист Николай Бандурин обратился в медицинский центр за помощью. Ранее сообщалось, что он почувствовал недомогание и жаловался на проблемы с сердечным ритмом. К счастью, врачам удалось стабилизировать его состояние.

«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, всё нормально», — сказал артист в разговоре с РИА Новости.

Николай Бандурин — российский киноактёр, куплетист, Заслуженынй артист Российской Федерации. Некоторое время он принимал участие в телепередаче «Кривое зеркало». На сегодня он работает педагогом по актёрскому мастерству в Московском государственном институте культуры (МГИК).