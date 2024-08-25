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25 августа, 17:04

Юморист Бандурин рассказал о своём состоянии после сообщений о госпитализации

Юморист Бандурин сообщил, что находится в медцентре, его состояние в норме

Юморист Николай Бандурин. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

Юморист Николай Бандурин. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

61-летний актёр и юморист Николай Бандурин обратился в медицинский центр за помощью. Ранее сообщалось, что он почувствовал недомогание и жаловался на проблемы с сердечным ритмом. К счастью, врачам удалось стабилизировать его состояние.

«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, всё нормально», — сказал артист в разговоре с РИА Новости.

Николай Бандурин — российский киноактёр, куплетист, Заслуженынй артист Российской Федерации. Некоторое время он принимал участие в телепередаче «Кривое зеркало». На сегодня он работает педагогом по актёрскому мастерству в Московском государственном институте культуры (МГИК).

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Ранее Life.ru журналист Отар Кушанашвили оголился и показал жуткие последствия операции на кишечнике. В июне артиста госпитализировали в больницу, где врачи нашли у него острую непроходимость кишечника и онкологию.

Мария Любицкая
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