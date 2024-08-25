Швед Дюплантис в 10-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,26 м
Арман Дюплантис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом. На одном из этапов Бриллиантовой лиги, которая проводится в польской Силезии, в воскресенье, 25 августа, спортсмен преодолел планку на высоте 6,26 метра.
Для 24-летнего прыгуна это уже десятый мировой рекорд в карьере. Арман Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион, он два раза побеждал на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.
К слову, прошлый мировой рекорд, 6,25 метра, также принадлежал Дюплантису. Его шведский легкоатлет установил на Олимпийских играх в Париже. Это позволило спортсмену взять золото на соревнованиях.