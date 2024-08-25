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25 августа, 17:14

Швед Дюплантис в 10-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,26 м

Арман Дюплантис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Арман Дюплантис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом. На одном из этапов Бриллиантовой лиги, которая проводится в польской Силезии, в воскресенье, 25 августа, спортсмен преодолел планку на высоте 6,26 метра.

Для 24-летнего прыгуна это уже десятый мировой рекорд в карьере. Арман Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион, он два раза побеждал на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

К слову, прошлый мировой рекорд, 6,25 метра, также принадлежал Дюплантису. Его шведский легкоатлет установил на Олимпийских играх в Париже. Это позволило спортсмену взять золото на соревнованиях.

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Никита Осипов
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