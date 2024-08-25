В Reuters заявили о гибели своего советника по безопасности в Краматорске

В Краматорске на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб советник по безопасности журналистов Reuters. Об этом вечером в воскресенье, 25 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном информационном агентстве.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — отметил один из сотрудников Reuters, не уточняя гражданство советника.