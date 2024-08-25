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25 августа, 18:08

В Reuters заявили о гибели своего советника по безопасности в Краматорске

ТАСС: В Reuters заявили о гибели в Краматорске советника по безопасности

В Краматорске на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб советник по безопасности журналистов Reuters. Об этом вечером в воскресенье, 25 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном информационном агентстве.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — отметил один из сотрудников Reuters, не уточняя гражданство советника.

Напомним, днём 25 августа, Reuters заявило, что двое их журналистов ранены и ещё один пропал в Краматорске. В сообщении агентства было сказано, что сотрудники якобы пострадали при "предполагаемом ракетном ударе" 24 августа.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 360b

Никита Осипов
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