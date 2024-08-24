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24 августа, 17:00

Журналист из США незаконно проник в Курскую область

Журналист The Daily Beast из США Том Матч незаконно проник в Курскую область

Том Матч утверждает, что это фото с ним было сделано в Судже. Обложка © X / Tom Mutch

Том Матч утверждает, что это фото с ним было сделано в Судже. Обложка © X / Tom Mutch

Журналист Том Матч, который работает в редакции американского портала The Daily Beast, в сопровождении военнослужащих ВСУ незаконно попал на территорию Курской области. Об этом говорят фото, которые корреспондент опубликовал на своей странице в соцсети X.

В одной из статей, которая появилась на сайте издания, Матч утверждает, что побывал в городе Суджа. По его словам, менее двух месяцев назад ему запретили посещать Россию.

«The Daily Beast получил доступ в Суджу, путешествуя с украинскими военными. Не могло быть ничего более сюрреалистичного, чем пересечь границу с Россией», — пишет корреспондент.

Ранее американская газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, куда её корреспонденты отправились вместе с украинскими военными. Кроме того, в Курскую область сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которой выразили в МИД РФ решительный протест. Как отметили в МИД РФ, выпущенные журналистами материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову».

Ещё один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Ещё один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Тем временем российские военные продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих. Генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области.

Никита Осипов
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