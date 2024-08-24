Журналист из США незаконно проник в Курскую область

Журналист Том Матч, который работает в редакции американского портала The Daily Beast, в сопровождении военнослужащих ВСУ незаконно попал на территорию Курской области. Об этом говорят фото, которые корреспондент опубликовал на своей странице в соцсети X.

В одной из статей, которая появилась на сайте издания, Матч утверждает, что побывал в городе Суджа. По его словам, менее двух месяцев назад ему запретили посещать Россию.