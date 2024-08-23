Ещё один западный журналист проник на территорию Курской области. Им оказался корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли.

Репортёр незаконно побывал в российском регионе, после чего выпустил об этом сюжет. В своём репортаже журналист рассказывал об украинских бронированных машинах и каретах военной скорой помощи, рассекающих по курскому приграничью. Коннолли уточнил, что находился в Судже в течение нескольких часов под наблюдением бойцов ВСУ.