Ещё один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Журналист DW* Коннолли незаконно проник на территорию Курской области
Ник Коннолли в репортаже из Суджи. Скриншот видео © Deutsche Welle*
Ещё один западный журналист проник на территорию Курской области. Им оказался корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли.
Репортёр незаконно побывал в российском регионе, после чего выпустил об этом сюжет. В своём репортаже журналист рассказывал об украинских бронированных машинах и каретах военной скорой помощи, рассекающих по курскому приграничью. Коннолли уточнил, что находился в Судже в течение нескольких часов под наблюдением бойцов ВСУ.
Ранее американская газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, куда её корреспонденты отправились вместе с украинскими солдатами. Кроме того, в Курскую область сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которой выразили в МИД РФ решительный протест. По словам Захаровой, выпущенные ими материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову». Позже дипломат заявила, что в отношении каждого такого журналиста будет проведена отдельная проверка.
* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.