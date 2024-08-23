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23 августа, 11:03

Ещё один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист DW* Коннолли незаконно проник на территорию Курской области

Ник Коннолли в репортаже из Суджи. Скриншот видео © Deutsche Welle*

Ник Коннолли в репортаже из Суджи. Скриншот видео © Deutsche Welle*

Ещё один западный журналист проник на территорию Курской области. Им оказался корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли.

Репортёр незаконно побывал в российском регионе, после чего выпустил об этом сюжет. В своём репортаже журналист рассказывал об украинских бронированных машинах и каретах военной скорой помощи, рассекающих по курскому приграничью. Коннолли уточнил, что находился в Судже в течение нескольких часов под наблюдением бойцов ВСУ.

Ранее американская газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, куда её корреспонденты отправились вместе с украинскими солдатами. Кроме того, в Курскую область сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которой выразили в МИД РФ решительный протест. По словам Захаровой, выпущенные ими материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову». Позже дипломат заявила, что в отношении каждого такого журналиста будет проведена отдельная проверка.

Военкора CNN настигло возмездие из Москвы за репортаж из Суджи под конвоем бойцов ВСУ
Военкора CNN настигло возмездие из Москвы за репортаж из Суджи под конвоем бойцов ВСУ

* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Наталья Демьянова
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