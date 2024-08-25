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25 августа, 20:53

Собаку Деми Мур засняли в сумке за 14 тысяч долларов

Журнал Vogue сфотографировал собаку Деми Мур в сумке за 14 тысяч долларов

Актриса Деми Мур со своей собакой. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

Актриса Деми Мур со своей собакой. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

На обложке специального выпуска журнала Vogue, который был посвящён собакам звёзд и назван Dogue, появилась чихуахуа голливудской актрисы Деми Мур по кличке Пилаф. Издание опубликовало эти фотографии на своих аккаунтах в социальных сетях.

Журнал Vogue сфотографировал собаку Деми Мур в сумке за 14 тысяч долларов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vogue / Автор фото Ryan Lowry

Журнал Vogue сфотографировал собаку Деми Мур в сумке за 14 тысяч долларов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vogue / Автор фото Ryan Lowry

На обложке четвероногий друг деятельницы киноискусств был запечатлён в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом снимке, автором которого тоже является фотограф Райн Лоури, собака сидит в коричневой сумке Hermеs Birkin стоимостью около 14 тысяч долларов.

Помимо того, в журнале были предоставлены фотографии животных других знаменитостей. Среди них снимки собак Сидни Суини, Билли Айлиш, Сиары, Мэрайи Кэри, Тома Брауна и других звёзд.

Деми Мур поделилась солнечным семейным фото с угасающим от деменции Брюсом Уиллисом
Деми Мур поделилась солнечным семейным фото с угасающим от деменции Брюсом Уиллисом

Ранее Life.ru писал, что Деми Мур начала готовиться к прощанию со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом, у которого прогрессирующая лобно-височная деменция. Зарубежные средства массовой информации по этому поводу сообщали, что ей непросто видеть, как артист постепенно перестаёт узнавать родных.

Алексей Соловьёв
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