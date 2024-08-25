На обложке специального выпуска журнала Vogue, который был посвящён собакам звёзд и назван Dogue, появилась чихуахуа голливудской актрисы Деми Мур по кличке Пилаф. Издание опубликовало эти фотографии на своих аккаунтах в социальных сетях.

Журнал Vogue сфотографировал собаку Деми Мур в сумке за 14 тысяч долларов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vogue / Автор фото Ryan Lowry

На обложке четвероногий друг деятельницы киноискусств был запечатлён в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом снимке, автором которого тоже является фотограф Райн Лоури, собака сидит в коричневой сумке Hermеs Birkin стоимостью около 14 тысяч долларов.

Помимо того, в журнале были предоставлены фотографии животных других знаменитостей. Среди них снимки собак Сидни Суини, Билли Айлиш, Сиары, Мэрайи Кэри, Тома Брауна и других звёзд.