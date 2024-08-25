Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает «24 канал».

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, тревога также действует в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Других деталей не приводится.