Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове
«24 канал»: В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает «24 канал».
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, тревога также действует в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Других деталей не приводится.
Ранее российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы десятки украинских военных.
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