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25 августа, 20:17

Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове

«24 канал»: В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает «24 канал».

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, тревога также действует в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Других деталей не приводится.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

Ранее российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы десятки украинских военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Оксана Попова
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