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25 августа, 21:19

Два человека ранены после атаки украинских FPV-дронов под Белгородом

Гладков: Два FPV-дрона ВСУ атаковали машину под Белгородом, ранены два человека

Два украинских FPV-дрона атаковали автомобиль в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получили два человека.

Глава региона сообщил, что украинские беспилотники атаковали автомобиль, движущийся по участку автодороги Красная Яруга — Вязовое. В результате пострадали два человека: мужчина и 17-летняя девушка.

«Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — сообщил Гладков и добавил, что машина сгорела полностью.

В Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
В Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель

Ранее Life.ru сообщал, что пять человек стали жертвами обстрела белгородского села Ракитное со стороны ВСУ. Более 10 мирных жителей получили ранения.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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