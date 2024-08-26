Два человека ранены после атаки украинских FPV-дронов под Белгородом

Два украинских FPV-дрона атаковали автомобиль в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получили два человека.

Глава региона сообщил, что украинские беспилотники атаковали автомобиль, движущийся по участку автодороги Красная Яруга — Вязовое. В результате пострадали два человека: мужчина и 17-летняя девушка.

«Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — сообщил Гладков и добавил, что машина сгорела полностью.