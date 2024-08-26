В Reuters раскрыли личность сотрудника, погибшего при обстреле Краматорска

Советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс погиб в результате обстрела в Краматорске, который находится под контролем Украины. Агентство подтвердило новость, сообщив, что мужчина скончался 26 августа.

Погибший, которому было 38 лет, ранее служил в британских вооружённых силах. С 2022 года он работал в Reuters, где занимался обеспечением безопасности для журналистов в различных точках мира, таких как Украина и Израиль.