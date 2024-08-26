В Reuters раскрыли личность сотрудника, погибшего при обстреле Краматорска
Reuters: Погибший в обстреле Краматорска — 38-летний советник агентства Эванс
Советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс. Обложка © X / MarioNawfal
Советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс погиб в результате обстрела в Краматорске, который находится под контролем Украины. Агентство подтвердило новость, сообщив, что мужчина скончался 26 августа.
Погибший, которому было 38 лет, ранее служил в британских вооружённых силах. С 2022 года он работал в Reuters, где занимался обеспечением безопасности для журналистов в различных точках мира, таких как Украина и Израиль.
О гибели сотрудника Reuters в Краматорске сообщалось ранее. Один из сотрудников Reuters отметил, что погибший был советником по безопасности, а не журналистом, однако добавил, что это предварительная информация и не уточнил гражданство пострадавшего.