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26 августа, 00:23

В Reuters раскрыли личность сотрудника, погибшего при обстреле Краматорска

Reuters: Погибший в обстреле Краматорска — 38-летний советник агентства Эванс

Советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс. Обложка © X / MarioNawfal

Советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс. Обложка © X / MarioNawfal

Советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс погиб в результате обстрела в Краматорске, который находится под контролем Украины. Агентство подтвердило новость, сообщив, что мужчина скончался 26 августа.

Погибший, которому было 38 лет, ранее служил в британских вооружённых силах. С 2022 года он работал в Reuters, где занимался обеспечением безопасности для журналистов в различных точках мира, таких как Украина и Израиль.

Reuters заявило о ранении двух и пропаже одного своего журналиста в Краматорске
Reuters заявило о ранении двух и пропаже одного своего журналиста в Краматорске

О гибели сотрудника Reuters в Краматорске сообщалось ранее. Один из сотрудников Reuters отметил, что погибший был советником по безопасности, а не журналистом, однако добавил, что это предварительная информация и не уточнил гражданство пострадавшего.

Кирилл Сосновских
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