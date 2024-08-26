В Ереване стена недостроенного здания рухнула из-за ветра и убила мужчину

В минувшее воскресенье, 25 августа, в Ереване из-за ветра рухнула стена здания. Как сообщают представители Министерства внутренних дел Армении, в результате случившегося погиб мужчина.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось около девяти часов вечера на улице Капанцяна. Там из-за сильного ветра стена недостроенного сооружения рухнула на машину марки Mitsubishi, в которой находился человек.

«В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники экстренных служб оградили место происшествия. Местные органы власти выясняют обстоятельства случившегося.