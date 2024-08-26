Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 00:39

В Ереване стена недостроенного здания рухнула из-за ветра и убила мужчину

МВД Армении: В Ереване из-за ветра рухнула стена здания, погиб мужчина

В минувшее воскресенье, 25 августа, в Ереване из-за ветра рухнула стена здания. Как сообщают представители Министерства внутренних дел Армении, в результате случившегося погиб мужчина.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось около девяти часов вечера на улице Капанцяна. Там из-за сильного ветра стена недостроенного сооружения рухнула на машину марки Mitsubishi, в которой находился человек.

«В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники экстренных служб оградили место происшествия. Местные органы власти выясняют обстоятельства случившегося.

Камеры сняли падение стены на оживлённую дорогу при сносе здания университета в Москве
Камеры сняли падение стены на оживлённую дорогу при сносе здания университета в Москве

Ранее Life.ru писал, что гражданин Бразилии умер в ереванском аэропорту «Звартноц» после того, как сотрудники таможни попросили его выпить привезённую из-за рубежа жидкость. Трагический случай сотряс зону прилёта воздушной гавани в начале августа текущего года.

Обложка ©

Pixabay / fsHH

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Армения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров