В Ереване стена недостроенного здания рухнула из-за ветра и убила мужчину
МВД Армении: В Ереване из-за ветра рухнула стена здания, погиб мужчина
В минувшее воскресенье, 25 августа, в Ереване из-за ветра рухнула стена здания. Как сообщают представители Министерства внутренних дел Армении, в результате случившегося погиб мужчина.
В ведомстве рассказали, что происшествие случилось около девяти часов вечера на улице Капанцяна. Там из-за сильного ветра стена недостроенного сооружения рухнула на машину марки Mitsubishi, в которой находился человек.
«В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения», — говорится в сообщении.
Впоследствии сотрудники экстренных служб оградили место происшествия. Местные органы власти выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru писал, что гражданин Бразилии умер в ереванском аэропорту «Звартноц» после того, как сотрудники таможни попросили его выпить привезённую из-за рубежа жидкость. Трагический случай сотряс зону прилёта воздушной гавани в начале августа текущего года.
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